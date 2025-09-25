NORAD: авіація США перехопила російські військові літаки у зоні протиповітряної оборони Аляски

У зоні протиповітряної оборони Аляски напередодні, 24 вересня, виявили чотири російські військові літаки – два бомбардувальника Ту-95 та два винищувача Су-35, була піднята авіація США, йдеться в заяві Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).



NORAD відреагувало, направивши літак E-3, чотири літаки F-16 і чотири літаки-заправники KC-135 для ідентифікації та перехоплення.

У командуванні зауважили, що російські військові літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не входили в суверенний повітряний простір США або Канади.

«Така діяльність Росії в ідентифікаційній зоні ППО Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза», – йдеться в повідомленні.

У липні Сполучені Штати Америки і Канада піднімали в небо винищувачі після того, як два російські і два китайські військові літаки були відстеженів міжнародному повітряному просторі поблизу Аляски.



