Військові РФ збільшили свою авіаційну присутність у повітряному просторі України – ЗСУ

Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило, що 21 березня російські військові наростили свою авіаційну присутність в українському повітряному просторі.

«Окрім застосування багатьох безпілотних літальних апаратів, противник використовує бомбардувальну, штурмову і винищувальну авіацію, крилаті та балістичні ракети на різних напрямках», – йдеться в повідомленні.

Авіація Повітряних сил України здійснила «десятки літаковильотів, із повітряними боями, перехопленнями й ударами по колонах і скупченню техніки рашистів», додали в командуванні ПСУ.

«Загалом 21 березня протиповітряною обороною держави знищено: один літак, два вертольоти, шість БпЛА ОТР; крилаті ракети», – йдеться в повідомленні.

Раніше Міністерство оборони Великої Британії заявило, що українські повітряні сили і протиповітряна оборона «ефективно» захищають повітряний простір України, і Росія не змогла отримати повну перевагу в повітрі.

Масштабна війна Росії проти України триває 27-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча Україна та Захід заявляють про суттєві втрати РФ у війні проти України, Росія називає значно менші цифри. Cвої дані Міноборони Росії оприлюднило один раз, 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Київ неодноразово просив НАТО закрити небо над країною, щоб зупинити бомбардування та авіанальоти російської армії. Однак на прохання «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери більшості західних країн відповідають відмовою.

21 березня в Пентагоні заявили, що наразі тривають переговори щодо забезпечення України засобами протиповітряної оборони.