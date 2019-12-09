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09 грудня 2019, Київ 17:53
Новини | Політика

МВС Росії: російські паспорти отримали 125 тисяч жителів «ЛДНР»

Указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії, президент Росії Володимир Путін підписав 24 квітня

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Голова МВС Росії Володимир Колокольцев повідомив, що з квітня 2019 року російські паспорти отримали близько 125 тисяч осіб, що проживають на територіях окупованих районів Донецької і Луганської областей.

Всього в пункти прийому документів у Ростовській області Росії надійшло понад 160 тисяч заяв на отримання російського громадянства, додав він.

/**/ /**/ Окупований Крим. Жінка тримає український і російський паспорти біля офісу Федеральної міграційної служби Росії, де вона отримала російський паспорт від окупаційної влади. Сімферополь 7 квітня 2014 року
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Указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії, президент Росії Володимир Путін підписав 24 квітня.

У липні Путін поширив дію указу на всіх жителів Донецької і Луганської областей України.

Ці рішення різко розкритикувала Україна та її західні союзники.

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