МВС Росії: російські паспорти отримали 125 тисяч жителів «ЛДНР»

Голова МВС Росії Володимир Колокольцев повідомив, що з квітня 2019 року російські паспорти отримали близько 125 тисяч осіб, що проживають на територіях окупованих районів Донецької і Луганської областей.

Всього в пункти прийому документів у Ростовській області Росії надійшло понад 160 тисяч заяв на отримання російського громадянства, додав він.

Указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії, президент Росії Володимир Путін підписав 24 квітня.

У липні Путін поширив дію указу на всіх жителів Донецької і Луганської областей України.

Ці рішення різко розкритикувала Україна та її західні союзники.