Російський бізнесмен Лебедєв стане членом британського парламенту

Російський бізнесмен Євген Лебедєв стане членом верхньої палати британського парламенту. Його ім’я значиться серед 36 осіб, список яких королеві Єлизаветі II передав прем’єр-міністр Борис Джонсон.

У списку також – брат голови уряду Джо Джонсон, який у 2018 році пішов із посади міністра транспорту через незгоду з проєктом угоди про вихід країни з Євросоюзу.

Рекомендація прем’єра Джонсона просунути політичними щаблями російського бізнесмена привернула до себе особливу увагу. Десять днів тому парламент оприлюднив доповідь спецслужб про російське втручання в демократичні процеси Великої Британії.

У пресі з’явилися припущення, що британський уряд, швидше за все, посилить увагу до вихідців з Росії в Британії і їхніх грошей.

Євген Лебедєв має британське підданство з 2010 року і видає газети Evening Standard і The Independent.

Його батько, Олександр Лебедєв відомий у Великій Британії як російський підприємець й інвестор. Місцева преса в своїх повідомленнях згадує, що Лебедєв-старший в кінці 1980-х – на початку 1990-х років був співробітником КДБ-ФСБ, працюючи в управлінні зовнішньої розвідки.