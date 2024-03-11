ЗСУ: на Таврійському напрямку триває ротація українських військових

На Таврійському напрямку триває ротація військових Збройних сил України, зазначив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

«Виведення бригад на ротацію і відновлення триває. Воно відбувається настільки, наскільки дозволяє оперативна ситуація. Але вона подекуди дозволяє. І це позитивний момент – те, що бригади, які були на першій лінії, брали участь у складних операціях, спершу наступальних минулого року, а тепер оборонних, мають змогу потроху, одна за одною, виходити на відновлення», – наголосив речник.

При цьому він відмітив, що на операційну зону ОСУВ «Таврія» припадає «близько двох третин ворожих атак».

Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що російська армія збільшила кількість штурмів та авіаударів на Таврійському напрямку, а українські війська посилюють лінію оборони під Авдіївкою.

Також Тарнавський казав про те, що в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» тривають запеклі бої.