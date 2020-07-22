Розслідування щодо ексначальника поліції Одещини завершене, в обвинучаенні нова стаття – НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Головного управління Національної поліції Одеської області і ще кількох осіб. Про це обидві установи повідомили 22 липня.

Йдеться про ймовірне незаконне заволодіння партією цигарок, які раніше вилучили з незаконного обігу. За версією слідства, ексголова Нацполіції Одещини, його перший заступник і двоє керівників приватних компаній причетні до продажу контрафактних цигарок.

«Слідство встановило, що керівники приватних компаній у змові з екскерівниками Нацполіції Одещини у 2018 році незаконно заволоділи великою партією контрафактної тютюнової продукції, яка мала статус речових доказів у кримінальному провадженні, що розслідували слідчі ГУ НП Одеської області. Після чого випустили її в незаконний обіг. Йдеться про партію обсягом у сім морських контейнерів, вартість яких, за результатами експертизи перевищує 13 мільйонів гривень», – повідомляє пресслужба НАБУ.

Крім того, за повідомленням Бюро, 20 липня колишнім посадовцям Нацполіції вручили оновлені підозри – з урахуванням фактів про недостовірне декларування. За версією слідства, колишній начальник одеської Нацполіції у 2018 році не задекларував право користування квартирою в Києві на 100 квадратних метрів, а також цінні папери дружини на 1 мільйон гривень.

«Його (голови Нацполіції Одеської області – ред.) експерший заступник не вніс до е-декларацій за 2016-2018 роки відомості про нерухомість, яка належить колишній дружині, з якою підозрюваний пов’язаний спільним побутом, а саме – земельну ділянку із розташованими на ній садовими будинками загальною площею понад 400 квадратних метрів на Одещині, квартиру в центрі Одеси площею понад 60 квадратних метрів. Також ним не задекларована інша квартира, також в центрі Одеси, загальною площею понад 290 квадратних метрів, яка належить йому на праві спільної сумісної власності», – зазначають у Бюро.

Відтак екскерівнику та його заступнику висунули обвинувачення не тільки в привласненні та розтраті майна за допомогою службового становища, а й у декларуванні недостовірної інформації.

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Колишнього керівника національної поліції Одеської області Дмитра Головіна, затриманого 25 липня в Одесі, обвинувачують у продажі контрафактних цигарок, які були речовими доказами, повідомили в липні 2019 року. Його колишнього першого заступника Костянтина Гейка за кілька днів після нього.

Згідно із матеріалами слідства, підприємці у змові з екскерівництвом поліції в 2017 році заволоділи сімома контейнерами тютюнових виборів, які проходили як речовий доказ по одному з кримінальних проваджень. Цигарки були вилучені з обігу, їхня ринкова вартість становила, за офіційною інформацією, до 50 мільйонів гривень.

Дмитро Головін очолював Головне управління Національної поліції в Одеській області з листопада 2016 року по квітень 2019-го.