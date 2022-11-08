Британська розвідка прокоментувала будівництво Росією оборонних споруд

Росія будує оборонні споруди поблизу окупованого Маріуполя, а також глибокому тилу російських військ на окупованому сході України, сподіваючись запобігти просуванню українських сил у разі прориву, заявляє британська розвідка.

«Росія почала будівництво оборонних споруд навколо окупованого Маріуполя. Для цього два заводи виготовляють бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як «зуби дракона». Ймовірно, «зуби дракона» встановлені між Маріуполем і селом Нікольське; і від півночі Маріуполя до села Старий Крим. Маріуполь є частиною російського «наземного мосту» з Росії до Криму, ключової логістичної лінії зв’язку», – йдеться в повідомленні, яке 8 листопада цитує Міністерство оборони Великої Британії.

У розвідці зауважили, що «зуби дракона» додатково відправили для підготовки оборонних укріплень в окупованих частинах Запорізької і Херсонської областей.

«Росія зміцнює свої лінії в районах окупації. 19 жовтня 2022 року власник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин заявив про будівництво укріпленої оборонної «лінії Вагнера» на окупованій Росією Луганщині. Ця діяльність свідчить про те, що Росія докладає значних зусиль для підготовки оборони у глибині за поточною лінією фронту, щоб, ймовірно, запобігти швидкому просуванню українських сил у разі прориву», – наголосили у британській розвідці.

Про те, що російські військові почали будувати лінію оборони довкола окупованого Маріуполя, 7 листопада повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Раніше Євген Пригожин, один із наближених до президента РФ Володимира Путіна людей і «яструб Кремля», заявив про спорудження лінії оборони і формування «народного ополчення» у Бєлгородській і Курській областях Росії.

Агентство РИА ФАН, яке пов’язують з «ПВК Вагнера», опублікувало карту майбутньої лінії оборони. Згідно з нею, укріпспоруди мають простягнутися на понад 200 кілометрів у глибокому тилу окупованих територій на сході України: від Світлодарська до майже Кремінної, далі через Лисичанськ і потім вздовж південного берега Сіверського Донця та кордону з РФ. За лінією оборони Пригожин залишив захоплені Новоайдар, Сєвєродонецьк, Кремінну та Горлівку.

Те, що така лінія дійсно будується, підтвердили супутникові знімки Maxar Technologies. На опублікованих 22 жовтня американським виданням CNN зображеннях можна побачити майже 1,6-кілометрове укріплення біля підконтрольного росіянам міста Гірське в Луганській області.