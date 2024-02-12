Розвідка Британії заявила про посилення мілітаризації вищої освіти в Росії

Розвідка Великої Британії заявила про ознаки посилення мілітаризації вищої освіти в Росії.

У розвідці звернули увагу на те, що в лютому 2024 року у московській Вищій школі економіки (ВШЕ) був створений новий військовий науково-дослідний інститут. «Інститут світової військової економіки і стратегії, як його називають, було створено політологом, прихильником жорсткої лінії Сергієм Карагановим. Очолить його адмірал Сергій Авакянц, колишній командувач Тихоокеанського флоту РФ, який був звільнений з посади у квітні 2023 року. Авакянц вважає, що Росія перебуває у стані довгострокової конфронтації із Заходом», – йдеться в повідомленні, поширеному Міністерством оборони Британії.

За повідомленням, новий інститут займатиметься політикою й економікою, але переважно фокусуватиметься на військово-промисловому комплексі іноземних держав. Крім того, він займатиметься вивченням стратегічного стримування і ролі ядерної зброї. Співробітників інституту планують набирати здебільшого з різних факультетів ВШЕ. Крім того, до інституту запрошуватимуть дослідників із різних військових академій, таких як російська Військова академія Генерального штабу.

«Це, найімовірніше, призведе до тіснішої взаємодії між російськими академічними колами й оборонним сектором, що сприятиме посиленню мілітаризації вищої освіти», – заявила британська розвідка.

Напередодні у британській розвідці заявили, що в Росії через війну проти України спостерігається нестача лікарів і медичного персоналу: у 22 регіонах спостерігається суттєва нестача лікарів, ще в семи – вона оцінюється як гостра.

Раніше розвідка Великої Британії припускала, що ризик перегріву російської економіки «залишається ймовірним» через вплив війни, яку Росія веде проти України, оскільки Москва «нарощує витрати на оборону за рахунок інших сфер».

У грудні 2023 року в Держдепартаменті США заявили, що президент РФ Володимир Путін під час своєї пресконференції підтвердив, що, незважаючи на втрати РФ і руйнування російської економіки, міжнародну ізоляцію Росії, його цілі війни проти України жодним чином не змінилися.

Дані опитування, проведеного російським аналітичним центром «Левада-центр» й оприлюдненого раніше цього місяця, показали, що переважна більшість росіян підтримують російське вторгнення в Україну. За його результатами, станом на січень 2024 року більшість опитаних (77%) підтримують війну проти України, не підтримують — 16% респондентів, ще 8% вагаються з відповіддю.

Половина росіян підтримує ідею мирних переговорів, але цей показник дещо знизився порівняно з листопадом минулого року.

Лише третина росіян вважають, що вони несуть моральну відповідальність за загибель мирних жителів та руйнування в Україні (10% — безумовно та 21% — несуть певною мірою), протилежної думки 62% опитаних.