У розвідці Британії пояснили, чому Росія не відправила в Україну свої танки «Армата»

Росія не відправляла свої новітні танки «Армата» на війну в Україну, заявила 5 березня розвідка Великої Британії.

«На сьогоднішній день майже напевно можна сказати, що танк Т-14 «Армата» в Україну не надходив. Це, дуже ймовірно, спричинене потенційною репутаційною шкодою через втрату «престижної» машини в бою і вимогою виробляти більшу кількість основних бойових танків, яка може бути задоволена лише іншими версіями», – йдеться в повідомленні.

У розвідці згадали, що 4 березня керівник російської оборонної корпорації «Ростех» Сергій Чемезов заявив, що найсучасніший російський танк Т-14 «Армата» надійшов на озброєння російських військ, але його не застосовуватимуть в Україні через високу вартість, яка обмежує масове виробництво цих танків.

«Танк «Армата» дебютував на День перемоги в 2015 році, заглохнувши на репетиції. 1-а гвардійська танкова армія мала отримати танк «Армата» у 2021 році, однак навряд чи відбулася поставка в якісь підрозділи на передовій. Ці танки були помічені під час навчань на півдні Росії у 2022 році, і кремлівські інформаційні агентства заявили, що їх використовуватимуть в Україні», – йдеться в повідомленні розвідки.

На початку минулого року розвідка Великої Британії припускала, що Росія, ймовірно, розглядає можливість розміщення невеликої кількості своїх нових танків Т-14 «Армата» в Україні, але додавала, що війська РФ «неохоче» приймають на озброєння ці російські танки через їхній поганий стан.