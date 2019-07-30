Помер «видатний майстер шпигунства» Анатолій Баронін – СЗР

На 87-му році 29 липня помер ветеран зовнішньої розвідки, полковник у відставці Анатолій Баронін, повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

«Під час роботи в Нігерії в 1970-х роках Анатолію Бароніну вдалося в надзвичайно стислі терміни виконати надважливе завдання центру: здобути інформацію про нову небезпечну хворобу – лихоманку Ебола. Пробірки із зараженою цією лихоманкою кров’ю терміново були відправлені спеціальним рейсом «Аерофлоту» до СРСР. Німецький журнал «Штерн» у 1970-ті роки назвав його «видатним майстром шпигунства», – йдеться в повідомленні.

Баронін тричі працював за кордоном резидентом радянської зовнішньої розвідки, а останні п’ять років служби був першим заступником начальника управління розвідки в Києві, повідомили у Службі зовнішньої розвідки.

«Анатолій Вікторович Баронін дійсно легендарна особистість радянської та української зовнішньої розвідки. Із 50 років роботи у розвідці половину він віддав службі на керівних посадах у Першому управлінні органів держбезпеки УРСР і підготовці молодих українських розвідників», – йдеться в повідомленні.

У 1991 році звільнився у запас, після набуття Україною незалежності працював професором Інституту Служби зовнішньої розвідки України, де займався підготовкою майбутніх українських розвідників.