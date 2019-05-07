Суд відмовився розглядати повторний арешт Савченко і Рубана, наступне засідання – 31 травня

Броварський районний суд Київської області 7 травня відмовився розглядати клопотання військових прокурорів про продовження терміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо народного Надії Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана.

«У зв’язку з відсутністю в судовому засіданні захисника обвинуваченого Р., колегією суддів поставлено питання про перенесення судового засідання. Враховуючи необхідність невідкладного вирішення питання про застосування запобіжного заходу, прокурорами в судовому засіданні заявлено клопотання про залучення безоплатного захисника та продовження судового засідання. Колегією суддів в задоволенні клопотання відмовлено та перенесено підготовче судове засідання на 31 травня», – йдеться в повідомленні ГПУ.

Напередодні адвокат Рубана повідомив, що той повернувся з Польщі до України, і що 7 травня Рубан і захист мають намір взяти участь у судовому засіданні у його справі.

Володимира Рубана та позафракційного народного депутата Надію Савченко затримали в березні 2018 року за низкою обвинувачень, зокрема, про підготовку теракту.

У ніч на 16 квітня 2019 року вони вийшли на волю після того, як закінчився термін їхнього арешту, а нового запобіжного заходу суд їм не обрав.

Вихід Савченко і Рубана з СІЗО розкритикували в прокуратурі.