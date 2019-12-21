На мосту Патона і Південному мосту у Києві відновили рух після ремонту – КМДА

Ремонтні роботи на мосту Патона завершено, і рух наразі повністю відновили, інформує Київська міська адміністрація.

«Столичні дорожники ліквідовували просідання на мосту, під яким виявили пошкодження плити автопроїзду. Для її відновлення використано бетон із поліпшеними якостями», – йдеться у повідомленні на сайті установи.

За цими даними, роботи тривали цілодобово та мали завершитись 23 грудня, але їх вдалося завершити раніше.

Як зазначають у КМДА, поточні роботи закінчили і на Південному мосту, де транспортний рух також відкрито.