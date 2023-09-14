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Румунія розширила обмеження польотів у повітряному просторі біля кордону з Україною

Ілюстраційне фото. Румунські солдати будують сховища в селі Плауру, 12 вересня 2023 року

Уряд Румунії запровадив додаткові обмеження на польоти в повітряному просторі, повідомило Міністерство національної оборони 14 вересня.

Йдеться про рішення уряду від 13 вересня щодо зони поблизу кордону з Україною, в північній регіону Добруджа, між дунайськими портами Суліна та Ґалац, на глибині 20-30 кілометрів, на висоті до 4 тисячі метрів.

«Жодним пілотованим або безпілотним літальним апаратам не дозволяється літати в цих зонах обмеження, за винятком державних літаків», – йдеться в повідомленні.

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Румунія запровадила обмеження на польоти в повітряному просторі поблизу кордону з Україною в травні 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення Росії до України.

Міністерство оборони Румунії 13 вересня повідомило, що частини, ймовірно, російського безпілотника були виявлені на румунській території після того, як удар РФ дронами вранці 13 вересня пошкодив інфраструктуру порту в Ізмаїльському районі на півдні України.

Це третій випадок протягом місяця. Раніше Румунія повідомляла про два випадки, коли фрагменти безпілотників, схожих на ті, що використовує РФ, були знайдені на румунській території. Влада Румунії після цього вирішила посилити безпеку прикордонних з Україною територій.

Румунія будує бомбосховища біля українського кордону
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Румунія будує бомбосховища біля українського кордону

Румунія розпочала будівництво бомбосховищ для жителів сіл, які розташовані поблизу українського кордону.

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