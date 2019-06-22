Грузинські авіалінії продовжать виконувати рейси в Росію в штатному режимі

Грузинська авіакомпанія Georgian Airwaves в коментарі «РИА Новости» повідомила, що поки продовжить виконувати рейси в Росію в звичайному режимі.

«Нова заборона діє на російські авіакомпанії і польоти з Росії в Грузію, тому ми продовжуємо літати за розписаним графіком. Квитки можна придбати без обмежень. Якщо будуть які-небудь новини, ми повідомимо про це в заяві, але поки змін немає», – мовиться в заяві.

Аналогічну інформацію агентству ТАСС передало анонімне джерело в авіакомпанії.

На сайті Georgian Airwaves доступна покупка квитків в Росію і з неї після 8 липня.

У столиці Грузії Тбілісі 20 червня почалися протести після того, як депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту.

Багатьох громадян Грузії обурило це, бо перед приїздом до Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

20 червня протести переросли в сутички протестувальників із поліцією. 21 червня через ці події у відставку подав спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе – задовольнивши одну з вимог мітингувальників.

Учасники протестів також вимагають відставки міністра внутрішніх справ і призначення дострокових парламентських виборів.

21 червня президент Росії заборонив російським авіакомпаніям здійснювати рейси до Грузії з 8 липня цього року, а туроператорам рекомендував не продавати росіянам тури у цю країну.