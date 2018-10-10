Розслідування російського впливу: у США засудили до року ув'язнення чоловіка, який викрадав особисті дані

Обвинувачений у межах розслідування російського впливу на вибори у США 28-річний Річард Пінедо проведе наступний рік в умовах обмеження свободи. Таке рішення суд ухвалив 10 жовтня, суддя в справі уточнив, що половину терміну Пінедо зможе провести під домашнім арештом.

Ще у травні Пінедо визнав свою провину у створенні сотень банківських рахунків, часто з використанням вкрадених ідентифікаційних документів, і продавав їх невизначеним користувачам, що перебували в офшорах, включаючи підозрюваних, пов’язаних з російським слідством.

Також офіс спецпрокурора Роберта Мюллера, який очолює «російське» розслідування, оголосив обвинувальний висновок проти 13 росіян та трьох російських фірм за звинуваченнями в тому, що вони використовували фейкові акаунти, щоб поширювати повідомлення, що розділяли американське суспільство, а також збирали розвідувальну інформацію та організовували політичні мітинги.

В обвинувальному висновку проти росіян не йдеться особисто про Пінедо. Проте, за даними джерела, обізнаного зі справою, він вказується в документі як особа, що допомагала росіянам відмивати гроші, купувати рекламу у Facebook і платити за організацію мітингів.