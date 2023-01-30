Авіакомпанія Ryanair наймає персонал, щоб швидко повернутися в Україну після війни

Авіакомпанія Ryanair наймає значну кількість українських пілотів і бортпровідників, щоб бути готовою повернутися в Україну, коли закінчиться війна. Про це, як повідомляє агенція Reuters, 30 січня заявив виконавчий директор авіакомпанії Майкл О’Лірі.

«Ми дуже рішуче налаштовані поверненутися в Україну, настільки швидко, наскільки це буде безпечно», – сказав О'Лірі, який до початку повномасштабного вторгнення Росії заявив, що розглядає можливість розміщення в Україні до 20 літаків.

Комерційні рейси в Україні зараз не здійснюються через бойові дії.

Ryanair – це одна з провідних бюджетних авіакомпаній Європи.