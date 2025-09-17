Міський голова Львова заявив про виявлення пристрою прослуховування в своєму кабінеті

У телефоні в робочому кабінеті міського голови Львова Андрія Садового виявили пристрій прослуховування – про це він заявив у відеозверненні, оприлюдненому міською радою міста 17 вересня.

Садовий сказав, що в його телефоні стоїть багато телефонів, в тому числі спеціальних, і один із них «почав глючити».

«Це є телефон, такий зарядний блок до нього. Здали на ремонт нашим фахівцям, вон розкрили і виявили тут підслуховуючий пристрій, вмонтований сюди, карту пам’яті, SIM-карту. Виникає питання, хто це зробив?» – спитав міський голова.





За його словами, якщо прослуховування встановили іноземні спеціальні служби, на це мають зреагувати Служба безпеки та «наші контролюючі органи, які тим займаються».

«Якщо це зробили українці, хтось із українських спеціальних служб, то в мене питання, нащо робити таку халяву і так капарно це робити? Я би хотів, щоб було розслідування, щоб керівництво СБУ та всі, хто тим займається, дали мені відповідь, що це таке», – додав він.

Правоохоронні служби наразі не реагували на цю заяву міського голови Львова.