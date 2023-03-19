Влада Молдови анонсувала запровадження санкцій проти Росії

Влада Молдови має намір запровадити низку санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну, йдеться в заяві міністра закордонних справ Ніколає Попеску.

За його словами, санкції будуть стосуватись певних громадян РФ.

«Йдеться переважно про заборону на в'їзд, замороження банківських рахунків або активів цих фізичних осіб, які тією чи іншою мірою причетні до агресії проти України», – заявив Попеску.

Він зауважив, що рішення вже схвалено, однак для його впровадження потрібен час. Відомо, що санкції буде запроваджено проти 25 осіб, однак не назвав їхні імена. Відомо, що більшість з них – громадяни Росії.

18 березня Україна запровадила санкції проти президента Сирії Башара аль-Асада, йдеться в указі президента Володимира Зеленського.

Згідно з документом, санкції проти Асада запроваджені терміном на 10 років.

Також санкції введено проти прем’єр-міністра Сирії Хусейна Арнуса та міністра закордонних справ цієї країни Фейсала аль-Мікдада. Крім того, під обмежувальні заходи потрапив командувач «Корпусу вартових ісламської революції» – командування БПЛА Повітряно-космічних сил Агаджані Саїд Ара Джані.