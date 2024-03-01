САП передала до суду справу щодо нардепа про недостовірне декларування криптовалюти

Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду обвинувальний акт у справі щодо чинного народного депутата щодо ймовірного недостовірного декларування. Про це заявила пресслужба САП 1 березня.

«Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно чинного народного депутата, обвинуваченого в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації», – йдеться в заяві.

Розслідування вели детективи Національного антикорупційного бюро під керівництвом САП «за співпраці з компетентними органами США в межах міжнародної правової допомоги», додали в прокуратурі.

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САП 31 січня повідомила про підозру чинному народному депутату в умисному недостовірному декларуванні. Йдеться про декларування 2020 року, коли парламентар задекларував криптовалюту вартістю 24,6 мільйона гривень, яка, за його твердженням, належала йому з 2019 року.

Натомість, за даними слідства, криптогаманець йому ніколи не належав, а «всі транзакції з придбання віртуальної валюти здійснювались громадянами іншої держави».

Правоохоронці на незивали імені депутата, проте того ж дня про отримання підозри заявив представник фракції «Слуга народу» Олександр Маріковський. Він назвав це «повним шоком», пояснив неточні дані в декларації помилкою та висловив намір доводити свою невинуватість у суді.