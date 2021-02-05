СБУ заявила про викриття агентурної мережі ФСБ Росії, яка діяла в кількох областях

Служба безпеки України викрила діяльність мережі агентів Федеральної служби безпеки Росії. Про це служба повідомила 5 лютого.

За даними правоохоронців, мережа діяла на території Київської, Одеської, Миколаївської, Житомирської та Чернігівської областей, а до її складу входили колишні спецпризначенці військової розвідки.

В СБУ стверджують, що учасників завербували російські співробітники ФСБ на ім’я Вадим Даутов і Денис Собко.

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«Російські агенти готували диверсійні операції. Їм було доручено створити умови для здійснення диверсій на території Миколаївської області – сприяти проникненню диверсійно-розвідувальних груп із тимчасово окупованих територій та організовувати спеціальну підготовку підібраних осіб. Серед об’єктів посягань – бойові літаки Збройних Сил на аеродромі «Кульбакіно», – йдеться в повідомленні служби.

Також, додають правоохоронці, агенти збирали інформацію про переміщення та місця розташування Збройних сил України, діяльність Головного управління розвідки Міністерства оборони, Сил спеціальних операцій, штабу Військово-морських сил, 73-го Морського центру спеціальних операцій ЗСУ, їх міжнародної взаємодії з іноземними партнерами тощо.

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«Для виконання своїх завдань агенти проводили вербувальну роботу і серед високопосадовців ЗСУ. Задокументовано навіть намір викрасти та нелегально перемістити до країни-агресора одного з колишніх командувачів Сил спеціальних операцій. За це російська спецслужба пропонувала винагороду у 100 тисяч доларів США», – заявляє СБУ.

В ході обшуків у ймовірних причетних вилучили брою та боєприпаси. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтями про державну зраду, створення терористичної організації та незаконне поводження зі зброєю. Проти співробітників ФСБ порушили кримінальну справу за ознаками шпигунства.

Російська ФСБ та Міністерство закордонних справ Росії наразі не коментували це повідомлення.

1 лютого СБУ повідомила, що її кіберфахівці викрили масштабну агентурну мережу, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на замовлення спецслужб Росії.