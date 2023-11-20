СБУ затримала контрактників, які намагалися продати трофейну зброю з Бахмута

На Донеччині затримали двох контрактників, які «намагались продати представникам дніпропетровського криміналітету зброю армії РФ, здобуту українськими захисниками у боях під Бахмутом», йдеться в повідомленні Служби безпеки України.

Серед вилученого у чоловіків – понад 60 автоматів та кулеметів, а також протитанкові гранатомети виробництва РФ, зазначають у відомства.

«У результаті комплексних заходів співробітники СБУ затримали обох фігурантів під час спроби збуту семи автоматів Калашникова, зокрема нового АК-12», – пишуть в СБУ.

Як встановило розслідування, затриманими виявились двоє контрактників із однієї з військових частин Сил оборони, які були відряджені на Донеччину.

У відомстві уточнили, що для незаконного зберігання зброї та боєприпасів вони облаштували схрон на території приватного домоволодіння.

«Наразі обом затриманим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу», – підсумували в СБУ.

Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, державній зраді. За даними голови СБУ Василя Малюка, від початку повномасштабного вторгнення РФ станом на червень Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у майже 92 тисячах кримінальних проваджень, пов’язаних із російською агресією.