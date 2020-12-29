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29 грудня 2020, Київ 17:43
Новини | Суспільство

СБУ заявляє про схему фінансування «ДНР» через постачання ліків

Як додають у СБУ, правоохоронці затримали у Чернігівській області вантажний автомобіль з ліками на майже 3 мільйони гривень

Незаконне угруповання «ДНР» вибудувало схему фінансування через фіктивні фірми на підконтрольній уряду України території через постачання фармацевтичної продукції, заявляє Служба безпеки України 29 грудня.

За повідомленням, пов’язані з угрупованням люди замовляли постачання ліків, організатори реєстрували фіктивні фірми в Україні та «кількох сусідніх державах».

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«Між фірмами укладали фейкові зовнішньоекономічні контракти, за якими фармацевтичну продукцію нібито відправляли у треті країни транзитом через Росію. Проте, з території Російської Федерації лікарські засоби через тимчасово непідконтрольні українській владі прикордонні пункти перевозили на адресу донецьких комерсантів. За попередніми даними, у 2020 році фігуранти здійснили поставки лікарських засобів на загальну суму майже 40 мільйонів гривень», – йдеться в повідомленні.

Як додають у СБУ, правоохоронці затримали у Чернігівській області вантажний автомобіль з ліками на майже 3 мільйони гривень. У Харкові та Миколаєві вилучили комп’ютери, документи та печатки, які нібито підтверджують протиправну діяльність.

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Зараз правоохоронні органи вирішують питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у фінансуванні тероризму в особливо великому розмірі. Кваліфікація передбачає від 10 до 12 років ув’язнення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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