СБУ заявляє про схему фінансування «ДНР» через постачання ліків

Незаконне угруповання «ДНР» вибудувало схему фінансування через фіктивні фірми на підконтрольній уряду України території через постачання фармацевтичної продукції, заявляє Служба безпеки України 29 грудня.

За повідомленням, пов’язані з угрупованням люди замовляли постачання ліків, організатори реєстрували фіктивні фірми в Україні та «кількох сусідніх державах».

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«Між фірмами укладали фейкові зовнішньоекономічні контракти, за якими фармацевтичну продукцію нібито відправляли у треті країни транзитом через Росію. Проте, з території Російської Федерації лікарські засоби через тимчасово непідконтрольні українській владі прикордонні пункти перевозили на адресу донецьких комерсантів. За попередніми даними, у 2020 році фігуранти здійснили поставки лікарських засобів на загальну суму майже 40 мільйонів гривень», – йдеться в повідомленні.

Як додають у СБУ, правоохоронці затримали у Чернігівській області вантажний автомобіль з ліками на майже 3 мільйони гривень. У Харкові та Миколаєві вилучили комп’ютери, документи та печатки, які нібито підтверджують протиправну діяльність.

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Зараз правоохоронні органи вирішують питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у фінансуванні тероризму в особливо великому розмірі. Кваліфікація передбачає від 10 до 12 років ув’язнення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.