Коригувальника ударів РФ по Харкову затримано «на гарячому» – СБУ

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який коригував удари армії РФ по Харкову, йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

У СБУ уточнили, що коригувальником виявився працівник місцевої фармацевтичної компанії, якого російська спецслужба завербувала у березні 2023 року.

«Його було затримано «на гарячому» під час дорозвідування місць ворожих «прильотів» в обласному центрі», – йдеться в повідомленні.

У СБУ кажуть, що за вказівкою окупантів чоловік об’їзджав територію Харківщини та приховано фіксував наслідки російських повітряних атак на українські об’єкти – «найбільше ворога цікавила інформація про можливі вогневі ураження місцевих заводів оборонно-промислового комплексу України».

Повідомлення з координатами інфраструктурних об’єктів Харківщини та іншими отриманими відомостями «російський агент» надсилав своєму «кураторові» з ФСБ РФ через месенджер, кажуть у відомстві.

«Для маскування «сеансів» зв’язку з агресором фігурант використовував сім-карти російських мобільних операторів, на які реєстрував анонімні акаунти», – зазначили в СБУ.

Відомо також, що за виконані завдання він отримував від окупантів «грошову винагороду», яка надходила на його криптогаманець.

«Встановлено, що розвіддані потрібні були загарбникам для підготовки нових і коригування повторних ракетних та дронових ударів по прикордонному регіону», – розповіли в СБУ.

У відомстві кажуть, що під час обшуку у затриманого виявлено мобільні телефони, «які він використовував для комунікації з агресором».

Зараз підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення агентурних мереж чи підозрюваних у підривній діяльності на шкоду Україні в умовах воєнного стану.