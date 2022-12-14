СБУ заявляє, що виявила на території Львівської єпархії УПЦ (МП) антиукраїнську літературу

На території Львівської єпархії УПЦ (підпорядкованої Московському патріархату) працівники СБУ виявили під час обшуку видану в Росії антиукраїнську літературу, яка «нівелює духовне значення української церкви та пропагує міжконфесійну ворожнечу», мовиться в офіційному повідомленні Управління СБУ у Львівській області 14 грудня.

При огляді робочих кабінетів і особистих речей отців єпархії виявлено фото документа щодо сприяння мобілізації російських громадян ‒ «Об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами РФ», знайдено скрін спілкування в месенджері зі звинуваченням натовців у війні в Україні, паспорт громадянина України, який фізично вже кілька років не перебуває на території єпархії (його доля невідома), і його розписка щодо повернення боргових зобов’язань.

Вилучені матеріали скеровано на експертизу, після чого будуть вжиті процесуальні дії.

14 грудня СБУ провела безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) на об’єктах УПЦ (МП) у трьох районах Львівщини та у Львові – а саме у Свято-Троїцькому храмі у Львові, притулку для знедолених у Дрогобичі, церкві УПУ (МП) у Бориславі і Мостиськах.