СБУ повідомила про підозру генералу Росії за удари по інфраструктурі на півночі України в 2022-му

Служба безпеки України та прокуратура повідомили про нову підозру російському генерал-лейтенанту Сергію Кісєлю – про це СБУ повідомила 26 березня.

За даними розслідування, з 24 лютого по 23 березня 2022 року Кісєль командував 4-ю танковою дивізією РФ, більш відомою як Кантемирівська дивізія імені Юрія Андропова, в ході повномасштабного вторгнення до України. Під його командуванням підрозділи з’єднання атакували населені пункти у Чернігівській та Сумській областях.

«Встановлено, що за наказом російського генерала його підлеглі майже впритул розстрілювали об’єкти цивільної інфраструктури з гармат важкої бронетехніки та ствольної артилерії. Внаслідок ворожих атак тоді лише на території Сумщини загинуло 137 цивільних осіб, серед них 8 дітей. Зруйновано сотні житлових будинків та адміністративних споруд», – йдеться в повідомленні.

СБУ заочно повідомила Кісєлю про підозру за статтею про ведення агресивної війни. Вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук.

Служба нагадує, що у вересні 2025 року заочно повідомила російському командувачу про підозру у воєнних злочинах, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Зокрема, йшлося про удари по цивільній інфраструктурі Охтирки на Сумщині з реактивних систем залпового вогню «Град» та «Ураган».