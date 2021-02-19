У СБУ повідомили про справу, через яку запровадили санкції проти Медведчука 

Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти 19 юридичних і восьми фізичних осіб ґрунтується, зокрема, й на матеріалах, якими володіє Служба безпеки України, заявив голова СБУ Іван Баканов, коментуючи результати засідання РНБО 19 лютого.

«Сьогодні Служба безпеки проводить слідчі дії, щоб задокументувати весь протиправний механізм постачання вугілля з тимчасово окупованої території до Росії й України. Таким чином, ми отримаємо підтвердження фінансування терористичної діяльності «ЛНР». І як результат – підґрунтя для повідомлення підозри представникам компанії», – сказав Баканов.

За його словами, окремо Служба безпеки України рекомендувала розширити запроваджені раніше економічні санкції щодо власників авіакомпаній, які здійснювали польоти до Росії, і доповнити санкційний перелік ще п’ятьма компаніями.

Баканов пояснив, що після запровадження перших санкцій наприкінці січня кінцеві бенефіціари молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. і португальської JET4U LDA вживають термінові юридичні заходи, щоб обійти накладені на них обмеження. Зокрема, намагаються змінити обслуговуючі компанії – тобто вводять інших юросіб.

Окрім того, як повідомили в СБУ Баканов поінформував членів РНБО про «інші напрями захисту державної безпеки та протидії гібридній війні».

19 лютого Рада національної безпеки і оборони вирішила застовувати санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, зокрема, проти проросійського політика, кума російського президента, народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко, а також цивільної дружини соратника Медведчука Тараса Козака – Наталії Лавренюк.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання, санкції проти фізичних осіб пов’язані з розслідуванням, яке веде Служба безпеки України за статтею «фінансування тероризму».

Данілов відмовився назвати перелік санкцій, заявивши, що невдовзі буде опублікований указ президента, що вводить в дію рішення РНБО, де буде повний список.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK.

В ОПЗЖ розкритикували рішення РНБО, назвавши його «репресіями».