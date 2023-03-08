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СБУ заблокувала десятки телеграм-каналів, де повідомляли про місця вручення повісток

Повістки до центрів комплектування ЗСУ (раніше більш відомих як військкомати) можна отримати зараз просто на вулиці

Служба безпеки України заблокувала 26 телеграм-каналів, які повідомляли про те, де роздають повістки.

За повідомленням спецслужби, заблоковані канали повідомляли про місця вручення повісток у Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Львівській та Одеській областях. Для збирання інформації автори каналів, як стверджується, використали «власну мережу інформаторів» серед місцевих жителів.

Під час слідчо-оперативних дій силовики встановили особи всіх організаторів такої діяльності. Серед них двоє власників SMM-компанії, яка просуває інтернет-ресурси з використанням ботоферм.

Шістьом адміністраторам телеграм-каналів найближчим часом повідомлять про підозру за статтею про перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

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