Гуменюк розповіла про повістки і мобілізаційний ресурс

Наразі потреби в мобілізаційному ресурсі в Україні ще є. Бувають складнощі із врученням повісток, оскільки дуже багато людей не проживають за місцем реєстрації і не бувають там тривалий час, дуже багато людей спеціально уникають цього. Утім, отримання повістки не означає негайного відправлення на фронт. Про все це в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода LIVE» заявила керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

Також вона додала, що випадки, коли «насильно» намагаються вручити повістку, «не такі системні, як їх намагаються подати». Але визнала: законодавство про мобілізацію не настільки досконале, щоб допомогло абсолютно сформувати мобілізаційний ресурс.

– Пані Гуменюк, давайте почнемо з цих інцидентів в Одесі. Бо Оперативне командування «Південь» один з них точно коментувало. Що вам відомо про ці інциденти вручення повісток по-одеськи, так би мовити? Що там сталося? Чому саме в такому вигляді воно сталося?

(Раніше у мережі з’явилося відео про те, що в Одесі 14 лютого було зафільмовано факт «силового» вручення чоловікові повістки. Виглядало так, що чоловік пручався отриманню документа і опинився на землі, а над ним нависали чоловіки у військовій формі. Радіо Свобода не має змоги перевірити справжність відео. Оцінки події від самих учасників на відео немає.)

Це емоційна реакція співробітників територіальних центрів комплектування. Службове розслідування проводиться

– Ми коментували не один інцидент, а на кожний реагували. І, дійсно, командування, зокрема Оперативне командування «Південь», засуджує подібну поведінку, коли вона не відповідає загальновстановленим нормам. Але ми розуміємо, що це емоційний вплив, це емоційна реакція самих співробітників територіальних центрів комплектування. Їх дії підлягають службовій перевірці. І службове розслідування проводиться конкретно за цим інцидентом, що ми зараз спостерігаємо. Його проводить військова служба правопорядку. І провина кожного учасника цієї події буде визначена і дійсно реагування відповідне.

Обласний і районний ТЦК та СП отримали стягнення дисциплінарні від командувача

Те, що стосується загальної організації (ми говоримо про обласний і районний ТЦК та СП), вони вже отримали стягнення дисциплінарні від командувача. Оскільки це була недостатня робота щодо організації, зокрема. Тобто недостатньо навчений персонал, недостатньо проінструктований якісно, не повністю забезпечений контроль за їхньою діяльністю. Це загально організаційні такі питання.

Це дискредитує ЗСУ, Сили оборони країни

Наразі ми продовжуємо комплекс заходів з виключення подібних інцидентів. Тому що, зрозуміло, для європейської країни це неприпустима форма поведінки, форма спілкування взагалі в громадськості місці. І дійсно це дискредитує ЗСУ, Сили оборони країни в цілому.

Але пам’ятаймо про те, що нам необхідно поповнювати мобілізаційний ресурс. І ви правильно процитували президента, який звернувся до всього населення, у тому числі до тих, хто складає цей мобілізаційний ресурс, щодо свідомого ставлення до виконання свого обов’язку.

Спостерігаємо падіння ентузіазму, зрозуміли для себе, що можуть в умовах війни співіснувати в цивільному житті і не поспішають прийти до центру комплектування

Наразі ми спостерігаємо все ж таки падіння ентузіазму певного у цієї категорії населення, які вже, як то кажуть, зрозуміли для себе, що можуть цілком і в умовах війни співіснувати в цивільному житті і не поспішають прийти до центру комплектування, надати про себе дані.

Дійсно у багатьох є документи, підстави отримати відтермінування залучення до мобілізації. І вони цілком законним способом можуть це надати встановленим порядком і уникнути тієї самої мобілізації, якої вони не хочуть.

– Ви назвали дії співробітників військкоматів в Одесі і на Одещині «емоційними». Мені здається, що те трішки більше, ніж просто емоційність. Я не знаю, чи був там момент рукоприкладства. Це вже хай суд вирішує. Але це точно не просто емоційність. А що за таке поводження...?

Зафільмувати встигли набагато більше, але пабліки подають лише те, що буде «смачно з’їдено»

– Ми бачимо частину відео. Тільки ту частину, яку захотіли подати в пабліки, до речі.

– Яку встигли зафільмувати у тому числі.

– Не встигли зафільмувати. Зафільмувати встигли набагато більше, але пабліки подають лише те, що буде «смачно з’їдено», вибачте за емоційність.

– А що там було насправді?

Відео є на бодікамерах, якими споряджені ці групи. Попередня поведінка саме винуватця інциденту досить провокативна, некоректна, емоційна

– В рамках службового розслідування у тому числі вивчається повний формат відео, яке є, зокрема, на бодікамерах, якими споряджені ці групи. І попередня поведінка саме винуватця цього інциденту досить провокативна. Вона досить некоректна, вона досить емоційна, знов-таки. Тому службове розслідування вивчить повністю це відео і висновки будуть зроблені на підставі цих результатів.

– Я хочу сказати, що ми зараз шукаємо цього цивільного чоловіка, якого бачимо на відео. Поки що не знайшли, але ми обов’язково знайдемо і запропонуємо йому теж висловитися.

Ви сказали, що у кожного працівника військкомату є бодікамери...

– Кожна група споряджається. Ми над цим працюємо. Оскільки це не обов’язковий елемент, але, розуміючи, що ось так можуть розвиватися події, ми використали це як спосіб застереження для того, щоб дійсно об’єктивно мати можливість оцінити всю ситуацію, якщо така виникла.

Затримання поліцейськими зі зброєю чоловіка прокоментовано знімальниками як вручення повісток в Одесі. Виявилася Миколаївщина, де затримували за побутову сварку

– За вашою статистикою (може, у вас є цифри або спостереження), ось такі випадки, коли насильно намагаються вручити повістку, а людина не хоче, тікає, вони систематичні, постійні чи це все-таки одиничні?

– Вони не такі системні, як їх намагаються подати і створити. Якщо реально проаналізувати (і ми це робимо останні два тижні), ті відео, які вкидаються в соціальні мережі, зокрема, які підхоплюють телеграм-канали, ми вже стикалися з тим, що, наприклад, затримання поліцейськими зі зброєю чоловіка, який дуже активно сперечався і дуже активно пручався їхнім діям, було, знов-таки, прокоментовано сторонніми знімальниками цієї ситуації з вікна як вручення повісток, зокрема, в Одесі. Насправді це виявилася Миколаївщина, де затримували за побутову сварку. Викликала поліцію, зокрема, жінка, коли вітчим посварився з сином, наприклад, і кидався з ножем.

Вкиди інформаційні виключати не можна

Є інциденти, коли відбувається затримання спільною групою. Поруч опинилися військові, а відбувається затримання поліцейськими. Є інциденти, коли затримують поліцейські громадянина, який скоїв якесь правопорушення громадського порядку чи ще інше якесь, але він починає провокативні дії і демонстративно кричить про те, що йому насильно намагаються вручити повістку про мобілізацію. Тобто реакція є різна і ситуації є різні. Вкиди інформаційні виключати не можна.

– Але ви погоджуєтеся з тим, що кожен такий випадок лише підіграє на руку російській пропаганді.

– Звісно, вони це підхоплюють. І саме тому ми включили систему протидії, зокрема, внутрішньої в нашому середовищі. Ми працюємо з представниками ТЦК. Оскільки вони змушені вдаватися до такої нетипової для себе роботи, роботи у громадських місцях. Їх цьому на навчали окремо. Зараз ми надолужуємо це і намагаємося їх навчити. Підключаємо до цього психологів, юристів для того, щоб вони виходили на спілкування з людьми максимально підготовленими.

Дуже багато людей за місцем реєстрації не буває довготривалий час. Дуже багато спеціально уникають цього

Можемо констатувати, що законодавство про мобілізацію, зокрема, у нас не настільки досконале для того, щоб воно в абсолюті допомогло зараз сформувати мобілізаційний ресурс. Воно, знову ж таки, повторюся, спирається на підвищену свідомість громадян, на те, що в ідеалі в правовій державі кожен громадянин мобілізаційного віку відповідним чином буде приходити з певною періодичністю в центр комплектування, поновлювати про себе інформацію, проживати за місцем реєстрації і за повісткою з’являтися.

Ми розуміємо з вами, що це в абсолюті така ситуація. Дуже багато людей не проживає за місцем реєстрації і не буває там довготривалий час. Дуже багато людей спеціально уникають цього. Тому є такі прогалини в законодавстві. Але є план мобілізаційного ресурсу.

– Тобто ці мобілізаційні заходи, наслідки яких ми іноді теж не дуже позитивні спостерігаємо, це прямо пов’язано з тим, що багато тисяч військових на фронті рік без ротації, без відпустки і їх терміново треба замінити, є зараз така потреба?

Отримання повістки не означає негайного відправлення на фронт

– Є абсолютна потреба, оскільки всі ми співчуваємо і спостерігаємо за новинами з фронту, розуміємо, що коїться, наприклад, на сході, що там підрозділи дійсно перебувають довготривалий час в таких складних умовах, і вони дійсно потребують відновлення. Тобто виведення з зони активних бойових дій, перебування певний час на більш спокійній території, відновлення сил і повернення на позиції. Для цього і формується мобілізаційний ресурс.

Крім того, отримання повістки не означає негайного відправлення на фронт. Це, знов-таки, розганяння пропагандистськими джерелами такого наративу, що відразу схоплений на вулиці опиняється в окопі. Це абсолютна неправда. Оскільки, дійсно, перше – це вивірення даних людей, далі проходження за потреби медичної комісії, якщо ці дані недосконалі, а є така потреба. У ході вже цієї комісії може виявитися, що людина не підлягає мобілізації.

Далі – уточнення обставин, які можуть стати підставою для відтермінування. Багато хто має бронь, багато хто має трьох дітей і є опікуном, тобто має законні підстави для того, щоб не опинитися в мобілізаційному ресурсі. Але для з’ясування цього всього необхідно з’явитися в ТЦК і подати про себе дані. Не сперечатися, а поставитися з розумінням до цього, що в принципі центри комплектування вийшли назустріч вам. Дуже багато хто, до речі, каже: а я не знав, що треба з’являтися і поновляти.

– Пані Гуменюк, а хто ж це винен, що якийсь чоловік не знав, що треба з’являтися? Мені часто доводилося чути від фахівців з комунікацій, що в Україні за майже дев’ять років війни і рік повномасштабного вторгнення в принципі комунікаційна кампанія з мобілізації провалена повністю.

– По-перше, незнання закону не звільняє від відповідальності. Кожна особа має бути обізнана у своїх правах та обов’язках.

По-друге, якщо говорити конкретно про комунікаційну кампанію, наприклад, що стосується мобілізації, то тут дійсно є прогалини в тому сенсі, що спочатку, коли була дуже висока хвиля ентузіастів, готових прийти зі зброєю в руках, навіть не оглядаючись на свій стан здоров’я, йти і захищати, ми говоримо про початок повномасштабного вторгнення, про початкові місяці 2014 року, коли відбулася анексія певних територій України, тоді була дуже велика навала. Ми навіть самі звітували про те, що в Одесі, зокрема, в Одеській області виникла така кількість ентузіастів і охочих привчатися, що були змушені створити другу бригаду територіальної оборони і сформувати резерв вже на третю бригаду.

Потреби в мобілізаційному ресурсі ще є

Але на той момент, давайте казати чесно, не всі усвідомлювали, що війна повномасштабна може тривати так довго. На той момент всі очікували, що за кілька місяців ми переламаємо хребет цьому ворогу і все буде Україна. Воно так і буде. Але потреби в мобілізаційному ресурсі ще є.

– Так, я пам’ятаю, Олексій Арестович щоразу виходив і казав, що ще два-три тижні. Але те, що ви зараз приходите і пояснюєте це, то це теж вклад в комунікацію.

Звільнити їх – немає правових підстав. Перебуваємо в умовах воєнного стану

А з тих випадків, які ми вже бачили на відео зафіксовані, як насильно намагаються вручити повістку, можливо, були проведені вже якісь службові розслідування, чи є випадки, коли таких співробітників військкоматів або відстороняли, або звільняли за порушення закону чи внутрішнього якогось алгоритму роботи?

– Звільнити їх – немає зараз таких правових підстав. Оскільки ми перебуваємо всі з вами в умовах воєнного стану.

Існує практика ротації, співробітники центрів комплектування приїжджають у бойові підрозділи для виконання службових обов’язків, не на екскурсію

Але я хочу сказати, що існує практика такої ротації, коли співробітники центрів комплектування приїжджають безпосередньо в бойові підрозділи і для того, щоб відчути той весь досвід, і для того, щоб при спілкуванні з людьми (вони приїжджають туди для виконання службових обов’язків, не на екскурсію), для того, щоб потім, якщо вони опиняться знову через ротацію в лавах співробітників центрів комплектування, вони могли предметно говорити з людьми, яких вони призивають прийти і виконати свій обов’язок.

До речі, в тих групах, які ми зараз формуємо, ми прислухаємося до побажань людей. Дійсно, вони формуються з урахуванням того, щоб у їх складі були учасники бойових дій, ті люди, які дійсно пройшли горнило війни, які знаються на тій бойовій роботі, яку проводять на передовій, які можуть предметно говорити з людьми, не діяти силою, а розповідати, мотивувати і власним прикладом залучати людей прийти і виконати свій мобілізаційний обов’язок.