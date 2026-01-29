СБУ: військового ВМС підозрюють у зборі даних про дрони Sea Baby й Magura для Росії

Служба безпеки України затримала чоловіка за підозрою в підготовці атак Росії на морські дрони Sea Baby та Magura, повідомляє пресслужба відомства 29 січня.

Відомство уточнює, що за сприяння головнокомандувача Збройних сил та командувача Військово-морських сил зірвало потенційний російський удар по українських підрозділах, які займаються морськими дронами. Затриманий – військовослужбовець бригади безекіпажних комплексів спецпризначення ВМС.

За версією розслідування, фігурант мав передати російському «контакту» геолокації пунктів базування військових, які управляють дронами, координати зберігання безпілотних катерів та маршрути їхнього руху. Співробітники СБУ затримали його під час підготовки координатів для ракетної атаки РФ. Одночасно служба вжила заходів для убезпечення локацій Сил оборони в зоні російської розвідувальної активності.

«За матеріалами справи, затриманий військовослужбовець потрапив у поле зору російських спецслужбістів через своїх знайомих, яким розповідав про деталі роботи. Одну із таких знайомих ворог використав як «зв’язкову» для отримання закритих відомостей про українських оборонців», – повідомляє СБУ.

Чоловіку повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розміщення ЗСУ чи законних військових формувань в умовах воєнного стану.

Служба додає, що правоохоронці розглядають можливу додаткову кваліфікацію дій підозрюваного. Чоловік перебуває під вартою. Також триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних.

Ім’я військового СБУ не розголошує, його позиція щодо справи невідома. Командування ВМС не коментувало справу.