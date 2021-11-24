СБУ скерувала заяву активіста Виговського про стеження до Нацполіції

Служба безпеки України передала заяву громадського діяча Миколи Виговського до Національної поліції за підслідністю. Про це на запит Радіо Свобода повідомили в пресслужбі СБУ.

Згідно з листом, слідчі СБУ розглянули заяву адвоката, який представляє Виговського, щодо ймовірного незаконного стеження за ним. Зрештою її скерували до Нацполіції.

«За результатами розгляду заяви відповідно до вимог статей 214 та 216 Кримінального процесуального кодексу України заяву скеровано за підслідністю до головного управління Національної поліції у Києві для вирішення питання про внесення відомостей до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 182 (порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України», – йдеться у відповіді.

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Микола Виговський 8 листопада заявив, що подав до Служби безпеки України заяву щодо незаконного стеження. Він повідомив, що знайшов у своєму автомобілі пристрої для стеження та прослуховування, а також виявив ймовірні сліди прослуховування в своїй квартирі.

Активіст озвучив кілька версій того, хто може стояти за стеженням, у тому числі припустивши причетність правоохоронних органів.