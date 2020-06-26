Після розслідування «Схем» голова комітету ВР ініціював аудит «Центренерго»

Після публікацій журналістських розслідувань програми «Схеми: корупція в деталях» (проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»), а згодом програми «Наші гроші» про ймовірні махінації на підприємстві «Центренерго», контрольний пакет акцій якого належить державі, голова Комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус звернувся до Кабінету міністрів та Фонду держмайна з вимогою провести аудит на підприємстві та перевірити інформацію викладену в журналістських розслідуваннях.

«За даними засобів масової інформації (відповідні відомості було поширено у матеріалі Радіо Свобода, а також у програмі «Наші гроші» з Денисом Бігусом) протягом тривалого часу на ПАТ «Центренерго» могли мати місце корупційні схеми», – йдеться у зверненні Андрія Геруса на адресу уряду та ФДМУ від 9 червня 2020 року.

«З метою повного розслідування можливих зловживань на публічному акціонерному товаристві «Центренерго» та притягнення винних осіб до відповідальності прошу провести аудит діяльності ПАТ «Центренерго» за 2019 рік», – написав голова Комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

16 червня 2020 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення Голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку, міністру фінансів Сергію Марченку та заступнику Держсекретаря Кабінету міністрів Геннадію Плісу розглянути звернення Андрія Геруса.

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У відповідь на депутатське звернення Фонд державного майна зазначив, що проведе аудит «Центренерго» за участі фахівців Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Державної аудиторської служби України та Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

«Аудиторське дослідження планується розпочати орієнтовно з 20.07.2020», – йдеться у листі ФДМУ у відповідь Андрію Герусу.

Раніше «Схеми» отримали та проаналізували масив документів про фінансово-господарську діяльність «Центренерго» за 2019 – І квартал 2020 роки – про те, який товар, у кого та за якою ціною воно закуповувало.

Журналісти «Схем» виявили, що пов’язані з Коломойським фірми за пів року заробили понад 4 мільярди гривень на продажі вугілля та газу державній компанії «Центренерго», продаючи сировину для виробництва електроенергії за цінами, подекуди вищими за ринкові.

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Згодом «Схеми» встановили, що частки у компанії «Синтез Ойл», яка після зміни влади у 2019 році почала заробляти на постачанні вугілля на державне підприємство «Центренерго» з націнкою, мають не лише структури бізнесмена Ігоря Коломойського, але й дружина голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

До складу «Центренерго» входять три ТЕС: Вуглегірська (Донецька область), Зміївська (Харківська область) і Трипільська (Київська область), сумарна проектна потужність яких становить 7 660 МВт, це близько 14% від загальної потужності електростанцій України.