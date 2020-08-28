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28 серпня 2020, Київ 20:02
Новини | Свобода слова

Підпал авто «Схем»: суд у Броварах обирає запобіжний захід одному з підозрюваних

У цілях слідства сторона обвинувачення попросила не називати імені і прізвища підозрюваного

У п'ятницю, 28 серпня, Броварський міськрайонний обирає запобіжний захід одному із підозрюваних у причетності до підпалу автівки програми журналістських розслідувань «Схеми», повідомляє кореспондент Радіо Свобода з місця подій.

У цілях слідства сторона обвинувачення попросила не називати імені і прізвища підозрюваного.

Чоловіка підозрюють у причетності до підпалу, а саме в участі у розвідці перед скоєнням злочину.

Сам підозрюваний відмовляється коментувати журналістам ситуацію.

Підозрюваний разом зі своїм адвокатом у суді
Підозрюваний разом зі своїм адвокатом у суді

Вночі 17 серпня в Броварах невідомі підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший»), який належить водієві програми – учаснику знімальної групи Борису Мазуру. Поліція через підпал автомобіля розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. Державна служба з надзвичайних ситуацій дійшла висновку, що авто загорілося через «занесення стороннього джерела запалювання».​

26 серпня поліція затримала двох підозрюваних у підпалі автомобіля – киянина та жителя Луганської області. Ще двоє перебувають у розшуку.

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