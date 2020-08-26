МВС припускає, що Портнов міг отримати матеріали справи про підпал авто «Схем» внаслідок витоку

Міністерство внутрішніх справ України припускає, що колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов міг отримати матеріали справи про підпал автомобіля «Схем» після «витоку» інформації, повідомила головна редакторка Радіо Свобода Інна Кузнецова у фейсбуці після зустрічі з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та керівництвом Національної поліції.

«Щодо публікації громадянином Андрієм Портновим матеріалів слідства у цій справі, то у МВС пояснили, що це міг бути витік фотографії з місця обшуку від кола осіб, які мали доступ до цих відомостей, і серед них не тільки поліцейські, але і процесуальні керівники (прокуратура)», – написала Кузнецова.

Вона повідомила, що подякувала за активні дії для пошуку причетних до підпалу автомобіля програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода й телеканалу «UA: Перший»), й нагадала, що тимчасова виконувачка обов’язків президента Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Дейзі Сінделар закликала встановити не лише виконавців злочину, а й замовників.

«Окремо нагадала міністру про те, що, за свідченням адвоката Михайла Ткача, досі відсутній рух у іншій кримінальній справі – щодо ймовірного стеження за допомогою прослуховуючих пристроїв чи спроб їхнього встановлення в квартирі журналіста Михайла Ткача, яку теж порушила та розслідує Національна поліція», – додала Кузнецова.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що поліція вранці 26 серпня затримала підозрюваного у підпалі автомобіля програми журналістських розслідувань «Схеми». За його словами, це мешканець Луганщини. Пізніше міністр заявив, що затриманих двоє.

Після затримання Андрій Портнов опублікував фотографію посвідчення, яке нібито знайшли під час обшуку у справі підпалу автівки «Схем». Це була прострочена прескарта позаштатного кореспондента партійної газети «Солідарність. Блок Петра Порошенка».

Вночі 17 серпня в Броварах невідомі підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший»), який належить водієві програми – учаснику знімальної групи Борису Мазуру. Поліція через підпал автомобіля розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. Державна служба з надзвичайних ситуацій дійшла висновку, що авто загорілося через «занесення стороннього джерела запалювання».​

Тимчасова виконувачка обов’язків президента Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Дейзі Сінделар закликала українську владу якнайшвидше розслідувати інцидент.

Крім того, провести ретельне і прозоре розслідування підпалу автомобіля закликав Міжнародний Комітет захисту журналістів (CPJ), правозахисна організація Freedom House, Міжнародна та Європейська федерації журналістів, низка українських політиків та дипломатів, зокрема посольства США в Україні.