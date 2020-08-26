У МВС розповіли подробиці щодо затриманих у справі підпалу авто «Схем»

У справі про підпал автомобіля програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший») є двоє фактично затриманих осіб, уточнив Радіо Свобода речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

«Фактично затриманих двоє, фізично, але процесуально затримання оформлено одному… Один із цих двох із більшою ймовірністю є особою, яка причетна до злочину, бо там є певний набір доказів, які вказують, що він причетний до розвідки, до самого вчинення злочину. А друга особа, яка затримана, … це, скажімо так, один зі зв’язків групи, мала відношення до автомобіля, який використовували підозрювані під час вчинення злочину. Його роль буде встановлена», – сказав Шевченко.

Один із затриманих – житель Луганської області, інший – киянин, уточнив речник МВС.

За його словами, ще двох ймовірно причетних до підпалу осіб шукають. Їхні особи відомі, один – виконавець-посібник, другий – організатор, повідомив речник МВС. «Приблизно зрозумілі їхні ролі. Планується, що тим двом, які не затримані, будуть повідомлені заочні підозри, і вони будуть оголошені в розшук», – сказав Шевченко.

Щодо замовника злочину, то, за словами речника МВС, інформації поки що немає.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що поліція вранці 26 серпня затримала підозрюваного у підпалі автомобіля програми журналістських розслідувань «Схеми». За його словами, це мешканець Луганщини.

Пізніше міністр заявив, що затриманих двоє.

Вночі 17 серпня в Броварах невідомі підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший»), який належить водієві програми – учаснику знімальної групи Борису Мазуру. Поліція через підпал автомобіля розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. Державна служба з надзвичайних ситуацій дійшла висновку, що авто загорілося через «занесення стороннього джерела запалювання».​

Тимчасова виконувачка обов’язків президента Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Дейзі Сінделар закликала українську владу якнайшвидше розслідувати інцидент.

Крім того, провести ретельне і прозоре розслідування підпалу автомобіля закликав Міжнародний Комітет захисту журналістів (CPJ), правозахисна організація Freedom House, Міжнародна та Європейська федерації журналістів, низка українських політиків та дипломатів, зокрема посольства США в Україні.