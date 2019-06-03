У Зеленського розповіли про непублічний візит олігарха Пінчука, який показали «Схеми»

Олігарх Віктор Пінчук 31 травня приїжджав до Адміністрації президента із екс-президентом України Леонідом Кучмою для консультацій щодо повернення останнього до мінського процесу – так у Володимира Зеленського пояснили непублічний візит, про який розповіли напередодні журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

«Власне, він (Пінчук – ред.) справді приїжджав до Адміністрації президента 31 травня. І приїжджав він з другим президентом України Леонідом Кучмою, який зустрічався з Володимиром Зеленським для того, щоб обговорити посаду, яка сьогодні була йому запропонована – очолити Тристоронню контактну групу та представляти Україну», – заявила прес-секретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель під час брифінгу.

Водночас, адміністрація Зеленського не повідомила про цю зустріч із олігархом до оприлюднення інформації журналістами 3 червня. Також там не пояснили, чому Віктор Пінчук супроводжував екс-президента, який є його зятем. Не згадали в АП, в тому числі, що робили автівка супроводу олігарха та машина охорони Кучми біля тих самих воріт Адміністрації президента Зеленського також у вівторок, 28 травня.

3 червня президент України Володимир Зеленський оголосив, що другий президент України Леонід Кучма знову представлятиме Київ у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі, яка працює в Мінську.

Раніше президент України Володимир Зеленський обіцяв, що за його президентства стосунки з бізнесом будуть прозорими: «Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей», – писав Зеленський на своїй сторінці Facebook, анонсуючи зустріч із представниками бізнесу.

Схожі ідеї висловлювали і представники команди Зеленського, з якими «Схемам» вдалося поспілкуватися ще перед першим туром виборів президента. У відповідь на питання про те, якою б була реакція команди Зеленського, якби він кулуарно зустрічався з олігархами, «головний ідеолог» Руслан Стефанчук заявив, що він «цього не уявляє»: «Я глибоко переконаний, що цього не може статися».

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А інший член команди політконсультант Дмитро Разумков наполягав, що не знає випадків, коли на рішення Зеленського впливали олігархи: «Я жодного разу не бачив, щоб рішення ухвалювались Володимиром Зеленським, і на цих нарадах був присутній хтось із олігархів. Або хтось йому дзвонив чи рекомендував».

Протягом президентської каденції Порошенка «Схеми» неодноразово фіксували візити до його Адміністрації політиків, бізнесменів із сумнівною репутацією та олігархів, які сам глава держави та його відвідувачі намагалися не афішувати.

У лютому 2016-го «Схеми» зняли, як Адміністрацію відвідував олігарх Ігор Коломойський. Навесні 2016 року зафіксували, як через бокові ворота АП виїжджав кортеж олігарха Ріната Ахметова. У грудні 2017 року журналісти стали свідками відвідин Адміністрації президента новим українським олігархом Павлом Фуксом. А вже у травні 2018 року вдалося зафіксувати таємні візити бізнесменів братів Суркісів до АП.

У листопаді 2018 року знімальна група «Схем» помітила, що до АП навідувався кортеж олігарха Віктора Пінчука – у той же час, коли туди ж приїжджав кортеж колишнього голови адміністрації Порошенка Бориса Ложкіна. Вони практично одночасно приїхали та поїхали з Банкової.

Протягом жовтня-грудня 2018-го журналісти тричі ставали свідками того, як впливовий столичний бізнесмен Вадим Столар відвідував Адміністрацію – для його візитів навіть застосовувалися заходи конспірації.

Крім того, «Схеми» неодноразово фіксували, як на Банкову до п’ятого президента України Порошенка приїжджав лідер проросійської організації «Український вибір – право народу» Віктор Медведчук – і навіть навідувався до приватної оселі голови держави в Козині.​