Сейм Латвії розгляне позбавлення громадянства колишнього євродепутата Мамикіна, який виїхав до РФ

Парламент Латвії, Сейм, передав на розгляд комісії з питань громадянства, міграції та суспільної єдності проєкт рішення про позбавлення громадянства латвійського журналіста та колишнього політика Андрія Мамикіна, повідомляє LSM.

Проєкт рішення представила опозиційна фракція «Латвія – на першому місці». У документі йдеться, що Мамикін, виступаючи на російському телеканалі «Россия 1», публічно закликав Росію бомбардувати країни Балтії. Його слова, як вважають у фракції, слід розцінювати як заклик до початку війни та відкрите підбурювання до серйозного порушення міжнародного права.

Лідер фракції «Нова Єдність» Едмунд Юревич сказав агентству LETA, що у заклику позбавити Мамикіна громадянства він бачить спробу відвернути увагу, як вважає він, від приєднання проросійських політиків до партії «Латвія – на першому місці».

Андрій Мамикін багато років працював журналістом у Латвії та вів популярну авторську програму «Без цензури» на одному з латвійських телеканалів. У 2014 році він пішов із журналістики в політику і був обраний депутатом Європарламенту від Латвії, де працював п’ять років. У 2024 році він виїхав до Росії, де бере активну участь у пропагандистських телешоу.

Восени 2023 року Служба державної безпеки Латвії розпочала кримінальний процес проти Мамикіна. Справа була порушена за статтею про виправдання воєнних злочинів – після того, як Мамикін в ефірах російських державних каналів та соцмережах заявив, що військове вторгнення Росії в Україну – «велика свята справа».