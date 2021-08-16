ОАСК задовольнив позов Семочка про поновлення на посаді заступника голови СЗР – агентство

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов колишнього першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка про поновлення на посаді, повідомило агентство «РБК-Україна» з посиланням на відповідь суду на його запит. Саме рішення суду, схоже, на цей час іще не внесене в Єдиний державний реєстр судових рішень.

За повідомленням, ОАСК ухвалив задовольнити позов Семочка до СЗР про поновлення на військовій службі в СЗР і на посаді першого заступника голови служби 11 серпня, скасувавши наказ керівництва СЗР про звільнення генерал-майора Семочка з військової служби і зі згаданої посади.

Той наказ був виданий на виконання указу президента, тоді ще Петра Порошенка, яким той 2019 року звільнив Семочка з посади після того, як журналісти з’ясували, що він і його родичі мають нерухомість на значні суми, які не відповідають їхнім офіційним доходам, а його дружина і ще кілька родичів отримали громадянство Росії після захоплення нею Криму. Семочко тоді заявляв, що не має стосунку до згаданих у розслідуванні будинків під Києвом, а його дружина має тільки українське громадянство.

Згаданий президентський указ у січні 2021 року за позовом Семочка скасував Верховний суд України з процедурних міркувань – «через порушення процедури підготовки указу», – і при цьому відмовив йому в задоволенні другої частину позову, а саме в поновленні його на посаді.

Перед тим, 2020 року, той же Верховний суд залишив аналогічний позов Семочка взагалі без розгляду.

Служба зовнішньої розвідки на цей час іще не коментувала публічно цієї справи, зокрема того, чи планує вона оскаржувати рішення. Радіо Свобода надіслало запит до СЗР із цього приводу.

Окружний адміністративний суд Києва останнім часом нерідко ухвалює рішення, що їх коментатори називають скандальними. Нині в Верховній Раді перебувають на розгляді законопроєкти про ліквідацію ОАСК і створення на його місці іншого нового суду. Суд тим часом продовжує працювати.