Сенатор-республіканець закликав Трампа дозволити військовим «завершити роботу» в Ірані

Американський сенатор-республіканець Роджер Вікер, який підтримав рішення президента США Дональда Трампа розпочати війну з Іраном, закликав його дозволити американським військовим завершити те, що вони розпочали.

«Ми живемо в момент, який визначить спадщину президента Трампа», – сказав Вікер у заяві, опублікованій 22 травня.

«Інстинкти Трампа полягали в тому, щоб завершити розпочату ним роботу в Ірані, але йому нерозумно порадили домагатися угоди, яка не варта навіть паперу, на якому вона написана», – зазначив сенатор.

«Наш головнокомандувач повинен дозволити кваліфікованим збройним силам Америки завершити знищення військових можливостей Ірану, а потім знову відкрити (Ормузьку – ред.) протоку», – сказав він.

«Подальше просування угоди з ісламістським режимом Ірану ризикує створити враження слабкості. Ми повинні завершити те, що почали. Настав час діяти», – додав республіканець з Міссісіпі.

У своїй промові в Сенаті в березні Вікер стверджував, що критики несправедливо ставлять під сумнів рішення Трампа завдати удару по Ірану, починаючи з 28 лютого, і встановлюють довільні обмеження на військову кампанію.

«Очевидно, якщо ця війна триватиме цілих п’ять тижнів, ми повинні погодитися, що згорнемо свої намети, повернемося додому і залишимо роботу невиконаною», – сказав Вікер.

Поки що незрозуміло, що спонукало республіканця до останньої заяви, але 19 травня Сенат США, включаючи чотирьох республіканців, вперше проголосував за просування заходу для змушення Трампа припинити війну. Однак 21 травня лідери республіканців у Палаті представників скасували голосування за аналогічну резолюцію після того, як вона, за оцінками, вона могла бути ухвалена, також за участю кількох республіканців.

Будь-які законопроєкти, схвалені Конгресом, все одно можуть бути заветовані Трампом.