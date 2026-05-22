Республіканці в Палаті представників США відклали голосування щодо обмеження військових повноважень Трампа

Лідери республіканців у Палаті представників США раптово скасували голосування 21 травня щодо резолюції, спрямованої на те, щоб змусити президента Дональда Трампа отримати дозвіл від Конгресу на продовження війни в Ірані.

Це сталося після того, як аналогічний захід був схвалений Сенатом США.

Голосування мало відбутися безпосередньо перед тим, як законодавці залишили Вашингтон на перерву з нагоди Дня пам’яті.

Палата представників заблокувала три попередні резолюції щодо військових повноважень, за що майже одноголосно голосували республіканці.

Але перевага ставала дедалі меншою, і остання резолюція була провалена в результаті нічийного голосування. Резолюція від 21 травня, ймовірно, мала бути схвалена, оскільки очікувалося, що більше республіканців проголосують разом із демократами.

Якщо резолюцію схвалять в обох палатах Конгресу, Трамп все ще матиме право накласти на неї вето.

Президент Трамп 18 і 19 травня неодноразово заявляв про те, що він серйозно розглядає можливість подальших ударів по Ірану.

Ціль резолюції полягає в запобіганні наказу Трампа про подальші удари, відповідно до Закону про військові повноваження 1973 року.

У цьому законодавстві зазначено, що президентам потрібен дозвіл Конгресу США для відправлення збройних сил у бойові дії на понад 60 днів.

Прихильники резолюції стверджують, що такий термін минув, оскільки американські й ізраїльські авіаудари по Ірану були вперше завдані 28 лютого.

Адміністрація Трампа стверджує, що бойові дії вже припинилися завдяки припиненню вогню, яке діє з 8 квітня.