Міністр внутрішніх справ Сербії Братіслав Ґашич звинуватив Приштину в небезпечному посиленні напруженості після того, як його голова МВС Косова Джелал Свекла заявив, що вся поліція, яка патрулює колишню сербську провінцію, буде озброєна гвинтівками. Про це повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

Ґашич назвав додаткову вогневу потужність для поліцейських, переважно етнічних албанців, «надзвичайно провокаційною та небезпечною для посилення напруги».

Свекла оголосив про цей крок 12 січня, зазначивши, що він набув чинності негайно. Косовський урядовець подякував «дружній державі Хорватії» у своєму дописі.

«Завдяки закупівлі цієї зброї для всіх поліцейських патрулів у республіці Косово ефективність боротьби зі злочинністю підвищується, що забезпечує більш безпечне середовище, спокійніший громадський порядок і більше безпеки для наших поліцейських», – написав він.

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Косовські патрулі вирішили озброїти гвинтівками після смертоносного інциденту у вересні, який сколихнув Косово та міжнародне співтовариство, яке прагне нормалізувати відносини між Приштиною та Белградом.

Тоді косовський поліцейський, етнічний албанець, загинув у сутичці з людьми у масках. Вони нібито діяли за вказівкою косовського політика сербського походження, який тривалий час користувався підтримкою Белграда і зараз, як вважають, перебуває в Сербії.

Белград і його союзник Росія досі відмовляються визнавати суверенітет Косово після проголошення незалежності в 2008 році, що відбулося після десятиліття правління ООН після кривавої етнічної війни.