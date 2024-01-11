США погодили запит Косова на закупівлі ракет Javelin

Сполучені Штати прийняли запит Косова на закупівлю протитанкових ракет Javelin, попри спротив сусідньої Сербії, повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

Посол США в Сербії Крістофер Гілл заявив у заяві 11 січня, що запит передадуть до Конгресу для початку офіційної процедури завершення закупівлі. Про це Гілл повідомив після зустрічі з президентом Сербії Александром Вучичем, під час якої обговорювалися нинішні напружені відносини між Белградом і Приштиною.

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Вучич назвав цю новину «великим розчаруванням», але зазначив, що Сербія разом зі Сполученими Штатами працюватиме для забезпечення міцних сербсько-американських відносин.

«Для нас дуже важливо, щоб мир у регіоні не був порушений і щоб Сербія продовжувала діяти відповідально та сприяти стабільності на Балканах», – сказав президент.

Міністерство оборони Косова повідомило Радіо Свобода, що закупівля ракет Javelin та деяких інших сучасних систем озброєння планується в рамках збільшення військового потенціалу Сил безпеки Косова (KSF).

Лірідона Гаші, політична радниця міністра оборони Косова Еюпа Македончі, сказала, що KSF нарощують свій військовий потенціал і в цьому контексті Приштина підписала військову угоду зі США.

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Сполучені Штати послідовно підтримують KSF і його корпус чисельністю 3 400 осіб, який у грудні 2018 року перетворили на регулярну армію, хоча його назва не була змінена на збройні сили, як планувалося.

Приштина поставила за політичну мету членство у військовому альянсі НАТО, але кілька країн, у тому числі Сполучені Штати, попередили її, що для просування вперед вона повинна виконати мирну угоду з Сербією.

Ще більше ускладнює процес те, що Косово, яке проголосило незалежність від Сербії в 2008 році, не визнають як державу чотири члени НАТО: Румунія, Іспанія, Греція та Словаччина.