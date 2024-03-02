Сербія: правляча партія погодилася повторно провести вибори в Белграді після заяв про порушення

Правляча в Сербії Сербська прогресивна партія (SNS) заявила, що повторно проведе муніципальні вибори в Белграді, які вперше відбулися 17 грудня й були затьмарені звинуваченнями в шахрайстві та порушеннях. Про це 2 березня заявив виконувач обов’язків мера столиці Сербії Александар Шапіч, повідомляє Балканська служба Радіо Свобода.

Шапіч зробив відповідну заяву після наради лідерів SNS.

«Ми підняли планку (легітимності – ред.). Ми прийняли рішення на шкоду собі, але ми не боїмося», – сказав він.

Раніше президент Сербії Александар Вучич заявив на пресконференції, що попросив членів виборчого списку від SNS піти на нові вибори в Белграді.

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На пресконференції 2 березня в Белграді Вучич закликав уряд негайно почати виконувати рекомендації Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, вказані в їхньому звіті про грудневі вибори в Сербії.

ОБСЄ заявила 18 грудня, що місцеві вибори в Сербії відзначилися порушеннями, в тому числі нецільовим використанням державних коштів і домінуванням президента Александра Вучича в медіа.

Крім того, у січні сербська опозиція офіційно подала скаргу на ймовірні фальсифікації з боку владної партії президента Александра Вучича під час парламентських і місцевих виборів.

Президент і його союзники з SNS заперечували звинувачення, втім, Вучич сказав, що попросив провести нові вибори. Під час голосування 17 грудня жодна група не набрала достатньо голосів для формування міської влади.