Парламент Республіки Сербської призначив тимчасового президента

Парламент Республіки Сербської, одного з двох утворень у складі Боснії і Герцеговини, призначив радницю Мілорада Додіка – Ану Трішич-Бабич – виконувачкою обов’язків президента, повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

Під час тієї ж сесії депутати ухвалили закон про припинення дії «кількох спірних нормативних актів», які раніше були визнані неконституційними Конституційним судом Боснії і Герцеговини. Зокрема, скасовано:

Закон про нерухоме майно, яке використовується для функціонування органів влади,

Закон про невиконання рішень Конституційного суду БіГ,

Виборчий закон Республіки Сербської,

Закон про заборону діяльності позаконституційних інституцій БіГ,

Зміни до Кримінального кодексу РС,

Закон про Вищу судову та прокурорську раду РС.

Також було анульовано 12 парламентських висновків, ухвалених у грудні 2024 року, які низка західних посольств раніше назвала «антидейтонськими».

Хоча більшість із цих законів уже визнані недійсними рішеннями Конституційного суду, оголошене скасування вважають «радикальним розворотом» у політиці керівництва Сербії.

Суд Боснії та Герцеговини 18 серпня відхилив апеляцію президента однієї з двох автономних утворень у складі країни, Республіки Сербської, Мілорада Додіка на рішення Центральної виборчої комісії щодо припинення його повноважень.

Рішення суду є остаточним і означає, що тепер упродовж 90 днів має бути оголошено дострокові вибори президента Республіки Сербської. Президент при цьому буде обраний лише на один рік – до жовтня 2026-го, коли мав закінчитися нинішній мандат Додіка.

У лютому суд у Сараєві заочно засудив Додіка до одного року в’язниці та на шість років заборонив займатися політичною діяльністю. Додік був визнаний винним у ігноруванні рішень Конституційного суду та високого представника світової спільноти Крістіана Шмідта, який виконує у Боснії функції зовнішнього керівника. Ця посада передбачена укладеними в 1995 році Дейтонськими угодами про мирне врегулювання конфлікту в Боснії. За клопотанням Додіка суд замінив тюремний термін штрафом, проте рішення про заборону обіймати посади є чинним.

Мілорад Додік дотримується проросійської орієнтації і неодноразово відвідував Москву. Він неодноразово висловлювався на підтримку незалежності Республіки Сербської, проте практичних дій, які могли б бути спрямовані на її вихід зі складу Боснії та Герцеговини, так і не здійснив.



