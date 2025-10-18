Парламент Республіки Сербської призначив тимчасового президента

Парламент Республіки Сербської, одного з двох утворень у складі Боснії і Герцеговини, призначив радницю Мілорада Додіка – Ану Трішич-Бабич – виконувачкою обов’язків президента, повідомляє балканська служба Радіо Свобода.
Під час тієї ж сесії депутати ухвалили закон про припинення дії «кількох спірних нормативних актів», які раніше були визнані неконституційними Конституційним судом Боснії і Герцеговини. Зокрема, скасовано:
- Закон про нерухоме майно, яке використовується для функціонування органів влади,
- Закон про невиконання рішень Конституційного суду БіГ,
- Виборчий закон Республіки Сербської,
- Закон про заборону діяльності позаконституційних інституцій БіГ,
- Зміни до Кримінального кодексу РС,
- Закон про Вищу судову та прокурорську раду РС.
Також було анульовано 12 парламентських висновків, ухвалених у грудні 2024 року, які низка західних посольств раніше назвала «антидейтонськими».
Хоча більшість із цих законів уже визнані недійсними рішеннями Конституційного суду, оголошене скасування вважають «радикальним розворотом» у політиці керівництва Сербії.
Суд Боснії та Герцеговини 18 серпня відхилив апеляцію президента однієї з двох автономних утворень у складі країни, Республіки Сербської, Мілорада Додіка на рішення Центральної виборчої комісії щодо припинення його повноважень.
Рішення суду є остаточним і означає, що тепер упродовж 90 днів має бути оголошено дострокові вибори президента Республіки Сербської. Президент при цьому буде обраний лише на один рік – до жовтня 2026-го, коли мав закінчитися нинішній мандат Додіка.
У лютому суд у Сараєві заочно засудив Додіка до одного року в’язниці та на шість років заборонив займатися політичною діяльністю. Додік був визнаний винним у ігноруванні рішень Конституційного суду та високого представника світової спільноти Крістіана Шмідта, який виконує у Боснії функції зовнішнього керівника. Ця посада передбачена укладеними в 1995 році Дейтонськими угодами про мирне врегулювання конфлікту в Боснії. За клопотанням Додіка суд замінив тюремний термін штрафом, проте рішення про заборону обіймати посади є чинним.
Мілорад Додік дотримується проросійської орієнтації і неодноразово відвідував Москву. Він неодноразово висловлювався на підтримку незалежності Республіки Сербської, проте практичних дій, які могли б бути спрямовані на її вихід зі складу Боснії та Герцеговини, так і не здійснив.
