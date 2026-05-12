Серед іноземців більшість квартир у Білорусі купують громадяни Росії

Серед іноземців, які купують квартири в Білорусі, 60% становлять громадяни Росії, повідомила білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на Національне кадастрове агентство.

За даними відомства, в середньому за 2024-2026 роки кількість житла, придбаного росіянами, «стабільно залишається в діапазоні 140–145 квартир».

«Представники таких країн, як Литва, Китай та Україна, йдуть зі значним відривом та часткою менше 5%», – зазначили у агентстві, уточнивши, що така статистика краще проглядається за результатами року.





Іноземці віддають перевагу сучасним квартирам у нових районах зі складною забудовою. Зокрема, в січні-березні 2026 року 40% квартир, придбаних іноземними громадянами, розташовувалися в районах житлового комплексу «Мінськ-Мир», Сухарова, Лебединого, вулиці Лібхнехта та «Маяка Мінська».

У 2025 році частка росіян серед інших іноземців, які купували житло в Білорусі, також становила 60%, громадян Китаю та України – 5%. Трохи більше ніж 2% покупців були з Литви, Латвії, Туреччини, Казахстану та Ізраїлю.

За даними Національного кадастрового агентства, квартири в Мінську у 2024-2026 роках придбали представники 65 країн, серед них Сальвадор, Кабо-Верде та Гренада.

У березні Служба зовнішньої розвідки повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну близько 90% міграційного потоку до Білорусі становлять громадяни Росії. За спостереженнями відомства, Москва «активно створює передумови для переїзду лояльних громадян» до Білорусі.