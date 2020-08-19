Сергій Притула заявив, що збирається оголосити про закінчення акторської кар’єри

Кандидат в мери Києва від «Голосу» Сергій Притула збирається оголосити про закінчення акторської кар’єри. В інтерв’ю LB.ua він заявив, що хоче піти зі свого проєкту «Вар’яти-шоу».

«Щоб закрити це питання (про поєднання творчої роботи з політичною діяльністю – ред.) раз і назавжди, я оголошу про свій вихід з «Вар’яти-шоу» і закінчення своєї акторської кар’єри. Це той крок, який мені трішки важко робити, зважаючи на те, що я 10 років віддав цьому колективу і розвитку україномовного гумору», – сказав Притула.

За його словами, його «лебединою піснею» в проєкті стануть знімання в останньому сезоні «Вар’ятів» на «Новому каналі».

«Після чого хлопці підуть у самостійне плавання, я виходжу з колективу і як очільник, і як редактор, і як актор», – додав Притула.

11 серпня партія «Голос» на своєму з’їзді вирішила, що її на виборах мера Києва представлятиме телеведучий Сергій Притула.

Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня 2020 року.