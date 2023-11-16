У Севастополі вранці чули звуки вибухів

В окупованому Севастополі вранці 16 листопада лунали звуки, схожі на вибухи, повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За його повідомленням, у центральній частині Севастополя приблизно о 07:50 за Москвою (06:50 за Києвом) було чути «гучні звуки, схожі на пуски з реактивних бомбометів».

Раніше Міністерство оборони РФ заявило, що вночі 16 листопада «чергові засоби ППО знищили два українські безпілотні літальні апарати над територією Брянської області та ще три БПЛА перехопили над акваторією Чорного моря біля узбережжя Республіки Крим».

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це ураженням «українських безпілотників», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для Криму. У жовтні 2022 року на Керченському мосту стався вибух. Ще один вибух пролунав на Керченському мосту 17 липня 2023 року. На острові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закритий.