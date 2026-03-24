У Севастополі стався вибух, є загибла і поранені. Місцева влада не повідомляє про причину

В окупованому Севастополі в ніч проти 24 березня стався вибух у житловому будинку на вулиці Корчагіна, повідомив російський очільник міста Михайло Развожаєв.

За його словами, через вибух частково обрушилися стіни в одній із квартир на першому поверсі та внутрішні перекриття та конструкції з першого по третій поверхи. У сусідньому будинку від вибухової хвилі сталося загоряння у двох під’їздах.

Жителів евакуювали із двох будинків. Развожаєв повідомив, що внаслідок вибуху загинула жінка, ще одну людину вважають зниклою безвісти, ще 12 людей, серед яких троє дітей, госпіталізовані.

Причин вибуху він не назвав. Протягом ночі він писав про повітряну тривогу та атаку ЗСУ на місто, але ці повідомлення з’явилися пізніше, ніж інформація про вибух у будинку.

О 9:36 Развожаєв оновив дані, але ясності це не додало: «Версію вибуху побутового газу офіційно виключено. Наразі на місці працюють криміналісти, вибухотехніки, фахівці Слідчого комітету та ФСБ. Точну причину правоохоронні органи сформулюють після завершення всіх експертиз».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.