Росія: шамана Габишева знову затримали

У Росії поліція знову затримала якутського шамана Олександра Габишева.

За три години до цього правоохоронці затримали одного із найближчих соратників шамана – Євгена Ростокіна.

10 грудня з’явилася інформація, що поліція в Якутії розшукує Олександра Габишева, який за кілька днів до цього знову вирушив до Москви «виганяти» президента Росії Володимира Путіна. Ростокін стверджував, що підписка шамана про невиїзд завершилася 14 жовтня.

У березні Габишев вперше вирушив з Якутії до Москви для проведення «обряду вигнання Путіна». Його затримали 19 вересня на кордоні Бурятії й Іркутської області. Проти шамана порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму. З нього взяли підписку про невиїзд.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має відношення до затримання шамана.