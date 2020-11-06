Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
06 листопада 2020, Київ 12:05
Новини | Політика

«Кіборг» Шараськін склав присягу народного депутата

Андрій Шараськін (на фото – в 2015 році) був учасником бойових дій на Донбасі з 2014 по 2016 рік

Андрій Шараськін 6 листопада у Верховній Раді склав присягу народного депутата і приєднався до фракції «Голос».

У жовтні Центральна виборча комісія визнала його народним депутатом від партії «Голос» замість засновника політичної сили Святослава Вакарчука.

Андрій Шараськін був учасником бойових дій на Донбасі з 2014 по 2016 рік. Зокрема брав участь у обороні Донецького аеропорту. 8 жовтня партія «Голос» повідомила, що він посяде місце Вакарчука у Верховній Раді.

11 червня народний депутат від партії «Голос» Святослав Вакарчук оголосив про складання мандата. 18 червня Верховна Рада не змогла достроково припинити його депутатські повноваження – забракло голосів.

19 червня спікер Дмитро Разумков оголосив, що народний депутат Святослав Вакарчук вийшов зі складу фракції «Голос».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG