Вбивство двох учнів на Вінниччині: у поліції оголосили підозру колишньому вчителю

У поліції Вінниччини повідомили, що оголосили підозру в умисному вбивстві двох школярів у Шаргороді 23-річному колишньому вчителю.

За повідомленням, вирішується питання про обрання запобіжного заходу, підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.

«10 вересня о 8-ій годині до поліції від медиків надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць міста Шаргород виявлено двох людей із ножовими пораненнями. Від отриманих травм потерпілі померли на місці події. Загиблими виявились учні ліцею віком 15 і 16 років. Зловмисника – місцевого 23-річного жителя, затримали у полі за 5 км від місця злочину. Ним виявився колишній учитель одного із потерпілих», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, розглядається декілька версій того, що сталося, серед яких – конфлікт між ексвикладачем і учнем. Розслідування триває.